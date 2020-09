Temptation Island 8 anticipazioni seconda puntata 23 settembre 2020 (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island 8 in onda domani mercoledì 23 settembre 2020

Sull'account ufficiale Instagram di 'Temptation Island', sono stati postati una serie di video che anticipano le dinamiche della seconda puntata dell'ottava stagione in onda, domani, mercoledì 23 settembre 2020, su Canale 5, in prima serata, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Gennaro ha manifestato l'intenzione di incontrare la fidanzata Anna per un falò di confronto immediato. Accetterà la sua richiesta?

Cosa avrà visto Nello per mettere in discussione la volontà di sposare la compagna?

Antonio Giungo, invece, è particolarmente deluso dal comportamento della fidanzata, Nadia che, in un video ha mostrato l'intenzione di dormire con il single Stefano con cui si è creato una particolare sintonia durante i primi giorni nel villaggio.

Speranza, invece, è risentita dalle parole di Alberto che, ad una tentatrice, ha confessato che "io attualmente sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che non mi piace. E' l'antidonna per me"