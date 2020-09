Grande Fratello Vip, Fausto Leali difeso da Salvo Veneziano: "Pedine per gli ascolti"

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip 5 ingiustamente per Salvo Veneziano

Durante la terza diretta del 'Grande Fratello Vip 5', Salvo Veneziano ha espresso, sul proprio account Instagram, un personale pensiero sulla squalifica di Fausto Leali dopo le frasi pronunciate contro Enock Barwuah che, negli scorsi giorni, hanno indignato il popolo del web.

L'ex concorrente del 'Grande Fratello', lo scorso anno, ha ricevuto lo stesso trattamento per alcune dichiarazioni nei confronti di Paola Di Benedetto ed Elisa De Panicis. A distanza di pochi mesi, l'ex gieffino, forse, ha ancora qualcosa da obiettare al 'Grande Fratello'. Ecco il suo pensiero:

"Ormai non si può dire più un cazzo .... Tutti finti moralisti... Tutti falsoni..... Puoi fare del bene per una vita, sbagli una volta e ti condannano a morte...... Siamo solo pedine x gli ascolti... Non condivido la parola che ha pronunciato Fausto, ma cazzo un uomo di una certa età, con una carriera stupenda messo al patibolo.... Era solo un ragionamento tra di loro mica stava offendendo qualcuno.... Tutti a puntare il dito contro chi sbaglia, e parlo di tutti quelli che stanno seduti negli studi televisivi a fare gli opinionisti...

Io personalmente me li mangio tutti...

Salvo

