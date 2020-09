Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra ha rinunciato a Temptation Island? L'indiscrezione

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Massimiliano Morra ha preferito il Grande Fratello Vip a Temptation Island?

Gabriele Parpiglia, ospite, negli scorsi giorni di 'Casa Chi' ha rivelato un succoso retroscena che riguarda la partecipazione di Massimiliano Morra. Il concorrente napoletano, infatti, secondo il giornalista, avrebbe avuto delle chance per prende parte alla ultima edizione di 'Temtpation Island', in coppia con la fidanzata Dalila Mucedero. Un'ipotesi sfumata sul nascere per consentirgli di entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini.

"Ho una chicca su Massimiliano Morra che ho fatto in prima persona. Prima che iniziasse Temptation Island Nip era in corso la costruzione del cast di Temptation Island Vip, poi è cambiato e sono state fatte due edizioni Nip. Beh, per il Vip io ho chiamato Morra per partecipare insieme alla fidanzata. Lui mi disse che al momento era in ballo anche per il Grande Fratello e mi ha detto ‘Se non entro al Grande Fratello, vengo a Temptation Island‘ e quando gli ho detto ‘Non è il mercato del pesce, Temptation Island è una prova d’amore dove tu devi mettere i sentimenti davanti a tutto‘ e lui allora mi ha risposto ‘No, no, no, provo il Grande Fratello!’. In questo modo ha escluso la sua fidanzata".

La scorsa settimana, c'è stato un lungo confronto con l'ex compagna, Adua Del Vesco. A tanti anni di distanza dalla loro burrascosa, i due ex si sono ritrovati in casa per un chiarimento definitivo. Morra, questa settimana, è stato mandato in nomination dal resto del gruppo. Si è salvato perché, nelle ultime ore, è stato annullato il televoto contro Fausto Leali per un provvedimento disciplinare.