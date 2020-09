Uomini e Donne, Gianni Sperti: "Ho fatto dei piccoli ritocchi. Gemma Galgani sta proprio bene"

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Gianni Sperti di Uomini e Donne felice per il lifting al viso di Gemma Galgani

Gianni Sperti, intervistato, questa settimana, da 'Uomini e Donne Magazine', ha espresso il proprio parere sull'intervento di ringiovanimento del viso da parte di Gemma Galgani. La dama torinese, nelle prime puntate della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, è apparsa più radiosa e sicura di sé anche nell'approccio con i suoi corteggiatori. L'opinionista della trasmissione di Canale 5 è felice per il cambiamento della donna:

"Sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno (ride, ndr). Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi‘ e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene".

L'ex ballerino di 'Amici', inoltre, ha commentato le prime settimane di Jessica Antonini, Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Davide Donadei sul trono più ambito d'Italia: "E’ ancora presto, ma devo dire che sono tutti e quattro interessanti. Per una questione di coincidenza sento più vicini a me Jessica e Davide, sono più di pancia come me".