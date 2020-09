Patrizia Davoli: chi è la moglie di Ninetto Davoli

Di Massimo Galanto sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Patrizia Davoli.

Patrizia Davoli è la moglie di Ninetto Davoli, l'attore romano che partecipa alla 15esima edizione di Ballando con le stelle, al via su Rai1 da sabato 19 settembre 2020.

La coppia si è unita in matrimonio nel 1973 e ha due figli che si chiamano Pier Paolo e Guido, rispettivamente di 48 e 45 anni.

Non si hanno molte informazioni su Patrizia Davoli, che negli anni, insieme al marito, è riuscita a tenere private le faccende famigliari, limitando le uscite mondane, anche se in alcune occasioni ha presenziato al fianco di Ninetto alle occasioni pubbliche (per esempio sui red carpet dei Festival del cinema). Patrizia Davoli non risulta avere account social.

Patrizia, così come Ninetto, è molto legata al ricordo di Pier Paolo Pasolini, il celebre scrittore con il quale il marito ha lavorato e con il cui nome è quasi sempre associato. Non a caso un figlio è stato chiamato Pier Paolo (è un artista, fa il tatuatore), l'altro Guido Alberto, come il fratello di Pasolini che fu ucciso al tempo di guerra. Entrambi al battesimo hanno avuto come padrino proprio lo scrittore morto nel 1975.