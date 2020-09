Carolina Rey, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2020?

Di Ivan Buratti venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Carolina Rey, concorrente di Tale e Quale Show 2020

Chi è Carolina Rey, concorrente di Tale e Quale Show 2020? Conosciamo dettagli e informazioni su Carolina Rey, nel cast di Tale e Quale Show 2020, talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che torna in onda stasera, venerdì 18 settembre 2020.

Nata a Roma il 7 ottobre 1991, Carolina Rey compirà quest'anno 29 anni. Conduttrice televisiva ed attrice, debutta ad appena 12 anni in teatro con Romeo e Giulietta e Jesus Christ Superstar. Esordisce in TV da bambina, partecipando a Piccole canaglie, programma di Canale 5 condotto da Pino Insegno e Simona Ventura. E nel 2009 e nel 2010, Carolina Rey partecipa come cantante alla trasmissione di Rai 1 Festa Italiana, presentata da Caterina Balivo. Nel 2011 recita in Un medico in famiglia e conosce la coach di Tale e Quale Show Maria Grazia Fontana, di cui diventa allieva in un coro. Nel 2013 arriva a Rai Gulp, conducendo il programma Tiggì Gulp.

Volto della TV dei ragazzi per la Rai, conduce diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli, anche in occasioni pubbliche e di rilievo politico. Nel 2017 arriva a La Vita In Diretta Estate, occupandosi di attualità come inviata, mentre nel 2018 recita nel film Sconnessi. Nel 2019 e conduce con Lorenzo Baglioni Un palco per due, su Rai 2. Infine, nel 2020 ha condotto l'ultima parte de L'Anno che verrà dopo Amadeus. Recentemente, il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di vederla a C'è tempo per come inviata.

Il suo compagno si chiama Roberto Cipullo e ha venti anni più di lei. Da lei ha avuto un figlio di cui non conosciamo il nome.