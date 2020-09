Andrea, chi è il nuovo corteggiatore di Valentina Autiero a Uomini e Donne

Di Marco Salaris venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Andrea di Uomini e Donne

Andrea è un nuovo corteggiatore che entra a far parte del parterre di uomini a Uomini e Donne. Andrea si è presentato in trasmissione nella puntata del 18 settembre 2020 per conoscere Valentina Autiero del trono over.

Andrea ha 26 anni ed è di Salerno. E' un piccolo imprenditore e collabora con aziende di livello commerciale. Ama lo sport e va in palestra, ama viaggiare, ama i tatuaggi. Si è seduto davanti a Valentina, sorpresa dell'arrivo di un ragazzo di giovane età per lei: "Spero tu mi darai modo di conoscermi. Sei una donna di carattere, di polso. Ho bisogno di una donna così".

Valentina: "C'è sempre il limite dell'età, ho quasi 41 anni. Obiettivamente sei molto carino esteticamente, però egoisticamente va bene se ci conosciamo"