Denis Dosio single. Parla l'ex, la tiktoker Aurora Celli: "Ci siamo frequentati per due mesi"

Di Giulio Pasqui venerdì 18 settembre 2020

Denis Dosio è single. L'ultima fidanzata è stata la tiktoker Aurora Celli: parla lei.

Denis Dosio entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip da single. Fino a poco tempo fa, però, l'influencer ha avuto una relazione con la tiktoker 16enne Aurora Celli, che era apparsa anche nel videoclip dell'ultima canzone di lui. Ecco cosa ha raccontato lei ad Affari Italiani: "Ci siamo conosciuti sul lavoro. Ci siamo sentiti e frequentati per due mesi. L’ultima volta che ci siamo visti è stata a luglio quando lui è venuto a Roma per fare i provini del Gf. In quell’ occasione ci siamo entrambi resi conto che la distanza Roma Forlì era veramente tanta. Ora io sto con un altro ragazzo, Denis mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo".

Come riportato dal portale Webboh.it, anche da parte di Denis c'è un grande rispetto:

"Se Aurora si è fidanzata sono solo che felice per lei. Forse starete pensando che sia ubriaco. Assolutamente no. Io e Aurora ci siamo sentiti per due mesi. Ho provato cose bellissime per lei come lei ha provato cose bellissime con me, spero. Soltanto che la distanza era troppa: Forlì – Roma dista qualcosa come tre ore e mezza in treno. Abbiamo capito entrambi che avevamo bisogno di sentirci vicini e che non ce la facevamo a distanza. Quindi siamo rimasti in buoni rapporti. Sono solo felice se ha trovato una persona che la fa stare bene. Sono solo felice perché se lo merita ed è una brava ragazza".

Insomma, Denis Dosio è single: "Entro bello single, in cerca. Le concorrenti donne non le ho ancora guardate bene, ma voglio godermi il primo impatto. Nessuna coetanea? Non importa, non mi faccio problemi. Se poi dovessi rimanere tre mesi, con tutto il testosterone che ho in circolo, sarà difficile stare buono".