Ernestino Michielotto: chi è il marito di Carolyn Smith

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith

Ernestino Michielotto è il marito di Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, il varietà danzereccio di Rai1 sin dalla prima edizione del programma, nel 2005.

Ernestino opera nello stesso ramo di sua moglie: Michielotto è stato infatti un ballerino e ora coreografo affermato anche all'estero, divenendo proprio come la coniuge un giudice in diverse competizioni. Proprio in queste occasioni ha conosciuto la moglie, sposata in seconde nozze nel 1997.

I due si sono visti a Padova per la prima volta mentre lei si stava separando. La coppia non ha avuto figli, per via dei problemi di salute di lei.

Foto: account Instagram Carolyn Smith