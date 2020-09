Rosalinda Celentano: Instagram, marito, matrimonio, malattia

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano è un'attrice ed ex cantante italiana, nota come la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Si tratta della figlia minore della famiglia: i suoi fratelli sono Rosita e Giacomo.

Nel 1990 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano L'età dell'oro, raggiungendo la finale. L'anno successivo si aggiudica il Disco verde al Festivalbar. Nel 1994 invece per il network Supersix conduce il programma VideOne per 150 puntate.

Nel 2004 interpreta il diavolo nel film di Mel Gibson La passione di Cristo, vincendo l'anno dopo i Nastri d'Argento 2005 come miglior attrice non protagonista. Nel 2020 diventa concorrente di Ballando con le Stelle: inizialmente positiva al coronavirus, il secondo tampone si rivela negativo, mentre risulta contagiato in Sardegna il suo maestro, Samuel Peron. A ballare con lei sarà la danzatrice danese Tinna Hoffman, formando la prima coppia al femminile nella storia del programma.

Dal 2010 al 2014 è stata fidanzata con l'attrice Simona Borioni, mentre in passato avrebbe avuto un flirt con Monica Bellucci. Ha raccontato di aver sofferto di depressione in quanto schiacciata dalle figure genitoriali.

