Costantino Della Gherardesca: moglie, dieta, dimagrito, genitori

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Costantino Della Gherardesca

Costantino Della Gherardesca, nato a Roma il 29 gennaio 1977 dai nobili Costanza Della Gherardesca e Niccolò Gaetani Dell'Aquila d'Aragona, ormai conduttore da diversi anni di Pechino Express, diventa famoso nel palinsesto televisivo italiano come ospite fisso in Chiambretti c'è nel lontano 2002. Col presentatore piemontese inanella anche le esperienze di ProntoChiambretti, Markette - Tutto fa brodo in tv, Chiambretti Night e Chiambretti Sunday Show.

Dal 2013 conduce Pechino Express dopo aver fatto da concorrente la stagione precedente, subentrando a Emanuele Filiberto di Savoia e pare sia anche lui il conduttore del docureality nonostante il passaggio a Sky. Nel 2018 presenta The Voice of Italy, mentre l'anno seguente il game show Apri e vinci. Nel settembre 2020 diventa concorrente di Ballando con le Stelle, al fianco della maestra Sara Di Vaira.

Negli ultimi anni Costantino ha intrapreso una dieta low carb che lo ha portato a perdere oltre 25 chili eliminando prodotti raffinati, alcol e dolci. Gay dichiarato, non ha moglie e figli.

Foto: account Instagram Costantino Della Gherardesca