Gianluca Irpino: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Ivan Buratti mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Gianluca Irpino di Temptation Island 2020

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di Temptation Island, in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio uno dei tentatori di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama Gianluca Irpino.

Classe 1989, Gianluca Irpino è un giocatore professionista di poker. Il suo nome al tavolo verde è FrullinoZIZI. Nato a Milano, prima di sbarcare a Temptation Island, Gianluca ha partecipato a Uomini e donne nei panni del corteggiatore della tronista Veronica Burchielli. Ad inizio gennaio 2020, Gianluca Irpino è entrato nella casa del Grande Fratello come ospite speciale insieme ad altri due palestrati per alcune ore. Gianluca Irpino si mostra spesso in tutta la sua bellezza sui social, spesso in compagnia del suo canel Asghy, spessissimo senza maglia.