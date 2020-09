Stefano Steve Tomadini: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Sebastiano Cascone mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Stefano Steve Tomadini di Temptation Island 2020

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di 'Temptation Island', in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio uno dei tentatori di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama Stefano Steve Tomadini:

Steve è un ventitreenne goriziano che vive a Londra e fa il bar tender. E’ un grande appassionato di basket, sport che ha praticato anche a livello agonistico.

Dal suo profilo ufficiale Facebook, emergono le informazioni che ci interessano.

Dal portfolio personale, riusciamo ad ottenere qualche informazione in più. E' alto 182 cm e pesa 85 kg.

Il suo account Instagram @stefano_tomadini ha superato 2100 followers.