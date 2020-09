Speranza Capasso: chi è la fidanzata di Alberto Maritato di Temptation Island 8

Di Marco Salaris mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Speranza Capasso

Speranza Capasso è una delle fidanzate dell'ottava edizione di Temptation Island in onda da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

E' nata il 30 ottobre 1987. Ha attualmente 32 anni. E' del segno dello scorpione. Anche lei come il suo fidanzato Alberto è di Brusciano, in provincia di Napoli. Non convive con Alberto, ma dorme per metà settimana dai genitori dell'uomo e per l'altra metà settimana a casa dei suoi genitori.

E' fidanzata da 16 anni. Nella clip di presentazione, Speranza ha spiegato di non aver pensato alla partecipazione a Temptation Island perché "non volevo andarci per nessuna ragione" ma...



Mi ha convinta Alberto e fino all’ultimo ho avuto il dubbio. La verità è che ho paura di perderlo. Non riesco a fidarmi di lui, mi ha raccontato troppe bugie in questi 16 anni passati insieme, ma il sentimento che provo mi ha portato a giustificarlo ogni volta.

L'obiettivo al termine dell'esperienza sarebbe quella di "uscire più forti e pronti a dare una svolta alla nostra storia con un matrimonio e un figlio".

Speranza non è attiva sui social e non possiede nessun account né su Instagram, né su Facebook.