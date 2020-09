Uomini e donne, Nicola contro Gemma: "Sei ridicola, ti devi vergognare"

Di Massimo Galanto martedì 15 settembre 2020

E la dama replica: "Ragazzino, datti una regolata"

Nella puntata di oggi, martedì 15 settembre 2020, di Uomini e donne, si è verificata una accesa discussione tra Gemma Galgani e Nicola-Sirius. Ad aprire le ostilità è stato quest'ultimo dando della "ridicola", anzi, della "molto ridicola" alla dama:

Hai perso me e hai perso la credibilità delle persone. Ti devi vergognare!

Immediata la risposta di Gemma che ha accusato Nicola di volerla usare "come cavallo di Troia per entrare in trasmissione e rivelarti diversamente da come ti sei presentato all'inizio". Il ragazzo ha insistito raccontando di aver sempre cercato Gemma durante l'estate, ma "tu hai inventato scuse infantili". A questo punto, Gemma, sentitasi "presa in giro", ha sbottato:

Ragazzino, datti una regolata.

Nicola ha ribattuto così:

La tua testa è da ragazzina. Non hai 70 anni, ne hai 13 di anni!

Poco dopo l'ufficiale della Marina Mercantile ha rincarato la dose dando della "grandissima maleducata" alla dama.

Per la cronaca, Nicola, chiusa la frequentazione con Valentina, ha raccontato che sta sentendo Veronica e ha conosciuto in studio quattro nuove donne, ma non ne ha trattenuta nemmeno una, causa mancato interesse fisico.