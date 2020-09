Gretel Coello: chi è l'ex moglie di Paolo Brosio?

Di Ivan Buratti venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gretel Coello, l'ex moglie di Paolo Brosio

Paolo Brosio è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la cui quinta edizione sta per andare in onda su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Alcuni non sanno che, prima di intraprendere il percorso di fede che lo ha avvicinato a Dio, Paolo Brosio è stato sposato. La compagna che ha trascorso diversi anni in compagnia del giornalista e opinionista tv si chiama Gretel Coello. Scopriamo qualche dettaglio su di lei.

Di origine cubana, Gretel Coello è una modella di origine cubana. La donna, che ha lavorato anche per SkyMeteo, è stata sposata con Paolo Brosio dal 2004 al 2008. Gretel è stata la seconda moglie di Paolo Brosio, che in prime nozze aveva sposato Serenella Corigiliano. Il matrimonio fra il giornalista e la modella cubana pare essersi concluso a causa di un tradimento di lei, che ha portato al divorzio e al crollo mentale di Paolo Dosio, In un'intervista a La Stampa del 2009, il giornalista rivelò:



Mi sono fatto male con il divertimento: l’unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppure chiedere come si chiamano. E con loro è arrivato il resto: l’alcol, lo stordimento, la droga. La coca è terribile: ti fa sembrare possibili cose che non potresti neanche immaginare.

Non si hanno informazioni recenti sulla vita di Gretel Coello. Le ultime sono risalenti al 2009, quando la modella venne paparazzata in compagnia di tale Daniele Cinotti, in giro per Milano.