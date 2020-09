Uomini e Donne, l'esterna tra Gianluca e Camilla: ecco come è andata

Di Alberto Graziola lunedì 14 settembre 2020

Camilla entra in studio dopo l'esterna fatta con Gianluca. Scende il led con il video:

"Di cosa in comune ne abbiamo... c'è tanto dietro, non mi spaventa all'idea di innamorarmi, anzi... E' da tanto che non provo qualcosa per qualcuno" racconta lei.

"Hai dei begli occhi, un bel viso..." sottolinea lui. Si mettono mascherina e passano igienizzante sulle mani per essere più vicini.

I due si dichiarano incuriositi a vicenda e si promettono una seconda esterna.

In studio, Gianluca spiega di essere stata colpita di più esteticamente da lei.

"Sono stato bene, l'esterna a me è piaciuta, si percepiva molto la timidezza... Ero più incalzante io rispetto a te ma ci sta"

Lui si chiede perché lei fosse rigida durante l'abbraccio e lei spiega che, in generale, col contatto fisico ha proprio difficoltà: "Io non l'ho mai ricevuto, quando lo ricevo mi fa effetto, piacere... ma anche effetto".