Uomini e Donne, discussione tra Armando e Claudia in studio

Di Alberto Graziola lunedì 14 settembre 2020

Fine conoscenza tra Armando e Claudia a Uomini e Donne

Oggi, a Uomini e Donne, è entrata Claudia, una ragazza che ha sentito Armando. L'uomo le ha lasciato il numero, insieme anche a Sara. Il cavaliere racconta:

"Lei mi scrive alle 9 dicendo "Ciao sono Claudia". Non rispondo al messaggio, la chiamo, mi dice che era a cena con le amiche..."

Gli manda la posizione su Whatsapp per farsi venire a prendere, secondo quanto raccontato da lui. Poi Armando l'avrebbe richiamata ma lei ha rifiutato. Poi non ha risposto. Ha poi sentito la redazione per dire che non l'aveva più sentita. Armando poi riceve una telefonata, partita per sbaglio. Ha ascoltato la conversazione di ragazze che parlavano con loro. Un'amica le avrebbe suggerito di rispondere ad Armando: "Io preferisco conoscere 4 donne che uscire con uno che nemmeno so chi è".

Claudia, invece, si sarebbe sentita offesa perché Armando ha criticato la dama che ha ballato in studio con un altro.

"Io non esco con uno che mi dice "Fai pace con il cervello!""

Armando critica la scelta della dama di uscire con delle ragazze invece di passare la serata con lui. L'uomo torna a sedersi e abbandona il centro studio.