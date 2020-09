Amedeo Goria: età, Instagram, ex moglie, carriera

Di Massimo Galanto lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Amedeo Goria

Amedeo Goria, 66 anni, è l'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via su Canale 5 lunedì 14 settembre 2020.

Amedeo Goria, giornalista Rai dal 1987, è stato sposato con la conduttrice dal 1987 al 1999, con divorzio nel 2004. Dal matrimonio è nata Guendalina (classe 1988), ma anche Gianamedeo (1992).

Goria ha pubblicamente ammesso di aver tradito la Ruta quanto stavano insieme: "Ho fatto molti errori e l'ho tradita. Mi dispiace non essere stato tanto presente quando i miei figli erano piccoli". La figlia Guenda non ha sciolto le riserve sul perdono del padre, ma ha riconosciuto che "adesso mio padre sta recuperando quello che non ha fatto in passato".

Nel settembre 2005, in seguito a un servizio de Le Iene, Goria fu al centro di uno scandalo per presunte molestie sessuali in cambio di favori professionali a un'aspirante attrice. In attesa che la vicenda si chiarisse, Goria decise di autosospendersi, dichiarando di essere «stato vittima di un raggiro televisivo. La vicenda fu poi archiviata dal Tribunale di Vicenza per non sussistenza del fatto.

Amedeo Goria ha un account personale su Instagram (@amedeogoria), che però non aggiorna da tempo.