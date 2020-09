Uomini e Donne, Gemma è uscita con Paolo: "Mi sono sentita bene quando mi ha abbracciata"

Di Alberto Graziola venerdì 11 settembre 2020

L'esterna tra Gemma e Paolo a Uomini e Donne, puntata dell'11 settembre 2020

Gemma è uscita in esterna con Paolo:

"Questo sarei io... non amo tanto la cravatta..." ammette lui. "C'è sempre qualcosa da imparare in positivo da te"

"Sei carino comunque, stai bene così sportivo. Fai palestra? Si vede che hai due belle spalle possenti..." sottolinea Gemma, parlando con il cavaliere entrato in studio nella precedente puntata.

L'uomo entra in studio e Nicola prende parola: "Vedo che comunque ieri è uscita, fatto un'esterna. Io, nonostante questo ho rifiutato il numero di 4 persone... A questo punto mi rimetto in gioco anche io".

Tornando alla frequentazione conclusa con Gemma, Nicola viene criticato per la mancanza di istinto e desiderio di avvicinarsi nei confronti della dama. Il ragazzo replica così:

"Tutto è relativo, dipende dalle circostanze e dalla persona che ho davanti. Non c'è una regola. "

Paolo interviene: "Non c'è proprio relazione, c'è troppa diversità, sembri un bambino a Riccione che ha perso la mamma. Impara a far parlare le persone, non hai rispetto per le donne. Si parla pacatamente se sei una persona intelligente, e lo penso".

A Paolo piace Gemma "come persone" e anche come donna. Rivela di essere attratto fisicamente dalla dama.

Anche tra le corteggiatrici ci sono molti dubbi sulla sincerità di Nicola nei confronti di Gemma. Il ragazzo si difende dicendo di non sentirsi voluto.

Gemma, parlando di Paolo, commenta: "Mi fa sorridere, mi fa divertire... Mi sono sentita bene quando mi ha abbracciata".