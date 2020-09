Gennaro Mauro: chi è il fidanzato di Anna Ascione di Temptation Island 8

Lo conosceremo personalmente a partire da questa sera grazie alla sua partecipazione al reality Temptation Island 8 Gennaro Mauro, fidanzato di Anna Ascione con la quale è impegnato da ben sei anni. Ma nel frattempo vorremmo raccontarvene qualcosa di più anche noi. Di fatto, chi è Gennaro Mauro?

Nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 28 marzo 1989, si laurea in Optometria presso l'Università Federico II di Napoli, e ad oggi lavora come ottico nel negozio di famiglia insieme alle sue tre sorelle che, secondo quanto riportato da Chiecosa si chiamerebbero Titti, Olga e Roberta. Sua sorella Titti sarebbe la primogenita in famiglia, avrebbe ormai due figli e farebbe anche l'attrice in teatro. Di Olga, invece, Chiecosa scrive che si occupi di Acustica dopo aver conseguito una specializzazione in Tecniche Audioprotesiche presso l'Università di Napoli Federico II. In ultimo ci sarebbe Roberta, la più piccola tra le sorelle, che sempre secondo Chiecosa gestirebbe un altro punto vendita di famiglia a Meta, altro comune della città metropolitana di Napoli.

Del rapporto che lega Gennaro ad Anna sappiamo al momento poco. I due sono fidanzati ufficialmente da ben 6 anni, ma il loro è sempre stato un amore fumantino caratterizzato da molti tira-e-molla. Sarebbe stata la stessa Anna a scrivere al programma per dare definitivamente una svolta al suo legame con Gennaro. Lui continuerebbe a professarsi davvero molto innamorato della compagna, tanto da averle anche chiesto di diventare sua moglie, in passato. Anna, tuttavia, avrebbe rifiutato la proposta di matrimonio sostenendo che alcuni lati caratteriali di Gennaro, al momento, siano diventati per lei davvero insopportabili. Come si evolveranno le cose tra i due una volta entrati a Temptation Island? Non ci resta che scoprirne di più, a partire proprio da questa sera.