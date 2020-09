Uomini e Donne, flirt tra Valentina Autiero e Sirius? La dama: "Voi parlate senza sapere!"

Di Fabio Morasca giovedì 3 settembre 2020

Valentina Autieri ha commentato una recente indiscrezione riguardante lei e Sirius.

Valentina Autiero e Sirius, due tra i protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne e anche della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 7 settembre, si stanno frequentando?

Il gossip in questione è stato lanciato dall'influencer Amedeo Venza. Stando a questa indiscrezione, la dama 40enne di Anzio e il giovane (ormai ex) corteggiatore di Gemma avrebbero fatto un'esterna, dando il via, quindi, ad una conoscenza.

Come ricordiamo, stando alle anticipazioni delle prime registrazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, Gemma e Sirius hanno discusso a lungo al centro dello studio e, al termine del confronto, il 26enne ha scelto di ballare proprio con Valentina. Poco dopo, si è scatenata una discussione anche tra Gemma e Valentina, con Gemma che ha accusato la rivale di aver tentato un approccio con Nicola durante l'estate, accusa che Valentina ha rispedito al mittente.

Valentina Autiero ha commentato direttamente anche questo ultimo gossip, smentendone, praticamente, il contenuto. Ecco la sua replica, arrivata sempre tramite Instagram:

Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque... Dovreste parlare su argomenti veri, invece, non sapete nulla o meglio credete a tutto.

Per la cronaca, durante la seconda registrazione di Uomini e Donne, che si è svolta sempre durante la settimana scorsa, Valentina ha rifiutato il numero di telefono di Enzo, tornato definitivamente nel programma dopo la rottura con Pamela.