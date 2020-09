Clio MakeUp torna a vivere in Italia: "Scelta premeditata da tempo"

Di Claudia Cabrini giovedì 3 settembre 2020

La nota Make-Up Artist ha deciso insieme al marito di tornare a vivere in Italia: "Ci pensavamo da oltre due anni, dopo la nascita delle mie figlie l'abbiamo desiderato ancora di più"

Un rientro in Italia premeditato da tempo quello portato a termine proprio in questi ultimi giorni da Clio Make Up, la nota Beauty Influencer nonché Make Up Artist di fama ormai mondiale ma di origini venete, Clio Zammatteo, che dopo tanti anni di vita trascorsa principalmente a New York ha ora deciso di tornare a vivere in Italia con tutta la sua famiglia al seguito.

Clio, come da lei stessa raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair, avrebbe deciso insieme al marito Claudio e alle due piccole figlie, Grace e Joy, di far ritorno a Milano in pianta stabile, soprattutto per riavvicinarsi alle rispettive famiglie di origine e agli affetti più cari. Ma non solo. Sembra che dietro la decisione, sicuramente importante, presa da lei e dal marito ci siano anche motivi lavorativi non da poco, che la tratterrebbero ora maggiormente qui che negli States. Clio ha anche voluto raccontare del suo rientro definitivo in Italia in un lungo video su Youtube, dove ha spiegato che questo per lei sia un momento particolarmente felice, ma anche ricco di sorprese. "Iniziamo a scrivere una nuova pagina su questo grande libro che è la vita" ha spiegato, senza di fatto sapere cosa accadrà per lei nei prossimi mesi.

Una decisione ponderata e alla quale lei e Claudio stavano pensando da tempo:



"Sì, è da molto tempo che volevamo farlo. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di riavvicinarci alle nostre famiglie e al team. L'arrivo di Grace e Joy ha reso ancora più forte la nostra volontà di rientrare in Italia".

Vivere a New York, comunque, per Clio è stata un'esperienza ineguagliabile, una di quelle avventure che mai dimenticherà nella vita:



"Vivere a New York mi ha dato la forza di trovare e poi percorrere la mia strada e anche il coraggio di inseguire i miei sogni e di costruire la realtà di ClioMakeUp. Porterò con me, con particolare affetto, il ricordo dei primi anni. Siamo arrivati con mio marito senza nulla, spinti dal desiderio di realizzare qualcosa che desse valore e significato alla nostra scelta di vita. Ripartiamo con tanto. Due meravigliose figlie, quattro gatti e l’immensa soddisfazione di aver trasformato un desiderio, una passione per la cosmetica in una realtà d’impresa".