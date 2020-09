Matilde Brandi: Instagram, età, marito, figlie

Di Claudia Cabrini lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, Gossip su Matilde Brandi

La rivedremo a partire da lunedì 14 settembre come concorrente del Grande Fratello VIP Matilde Brandi, showgirl e conduttrice di punta negli anni '90. Nata a Roma nel 1969, Matilde Brandi, anche attivissima sui Social Network e in particolar modo Instagram dove potete trovarla come @matildebrandireal, ha debuttato in televisione molti anni fa, e più precisamente nel 1992 al fianco di un grande attore e personaggio televisivo quale Gigi Proietti. La ricordiamo anzitutto in Club'92, prima di vederla approdare anche a Fantastico.

Sarà proprio da quel momento che Matilde inizierà ad inserirsi a pieno ritmo nel mondo dello spettacolo, entrando nel corpo di ballo di Buona Domenica prima e di Bellezze al bagno poi. Ma non è tutto. Le sue doti di ballerina la porteranno a vincere il premio Miglior Ballerina Televisiva dell'Anno nel 1996, soltanto dopo aver preso parte a Fantastica Italiana, show condotto da Paolo Bonolis.

Matilde Brandi, che sappiamo essere anche una bravissima conduttrice, sarà al timone del suo primo programma televisivo soltanto qualche tempo dopo. Condurrà Super, prima di affiancare Adriano Celentano in Francamente me ne infischio, senza mai abbandonare la sua passione per la danza e il suo ruolo di ballerina a Domenica In e Torno Sabato.

Tra le varie partecipazioni che ricordiamo, anche quelle a L’anno che verrà e Si può fare! Ma la poliedrica Matilde Brandi approderà anche in teatro, con Victor/Victoria, prima di debuttare sul piccolo schermo come attrice in Di che peccato sei?

La ritroviamo al Bagaglino nel 2017, dopodiché di lei, purtroppo, televisivamente parlando perdiamo un po' le tracce.

Sappiamo che sia felicemente sposata con Marco Costantini, grande tifoso dell'Inter (al contrario, Matilde è una sfegatata della Roma) e che sia mamma di due splendide gemelle. Soltanto di recente, Matilde ha dovuto anche affrontare un tragico lutto. Ne ha dato l'annuncio lei stessa qualche mese fa, raccontando di aver dovuto dire addio al suo amatissimo papà, che da ormai diverso tempo stava combattendo contro un terribile male.

A partire da questa sera, la vedremo entrare nella casa più spiata d'Italia come concorrente del Grande Fratello VIP. Siamo certi che ci sorprenderà.