Eleonora Laurito, chi è la moglie di Roberto Valbuzzi

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Eleonora Laurito moglie di Roberto Valbuzzi

Eleonora Laurito è la moglie di Roberto Valbuzzi, giudice di 'Cortesie per gli ospiti', in onda, dal lunedì al venerdì, nell'access prime time, di Real Time.

Ha 29 anni. Ed è una organizzatrice di eventi e matrimoni. E' mamma di Alisea.

Lavora con il marito tra il ristorante di famiglia, il Crotto Valtellina a Malnate, il catering, eventi e tv.

Ha partecipato al programma 'Veline' su Canale 5 nel 2012 ad Andalo in Trentino e ha lavorato come modella a 'Detto Fatto' dal 2014 al 2019 indossando per lo più abiti da sposa.

E' laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee.

"Abbiamo una vita movimentata è poco… Robi è sempre in giro per l’Italia per il suo lavoro e io quando riesco a staccarmi dagli impegni del ristorante, amministrativi e contabili lo seguo! Il nostro tempo libero ci piace dedicarlo alla nostra tranquillità domestica con i nostri familiari ma amiamo tantissimo anche viaggiare in giro per il mondo! Il tutto potrete leggerlo nei miei post; dai nostri itinerari alle ricette che che più mi piace fare e più soddisfano il palato esigente di uno chef, al modo di affrontare la gravidanza e la nascita di una bimba nonostante i mille impegni.

Potremmo dire un sito da #notordinaryfamily!"

Il suo account Instagram @eleonoralaurito è seguito da 58mila followers.