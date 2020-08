Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini: "Se sa che ci sono positivi in giro, li denunci"

Di Massimo Galanto lunedì 31 agosto 2020

La giornalista critica la cantante per le parole sui vip contagiati da coronavirus. Ecco cosa è successo

A febbraio scorso, l'aveva definita "il coronavirus della musica", nelle scorse ore è tornata ad attaccarla in alcune stories Instagram. Ci riferiamo a Selvaggia Lucarelli che ha criticato Elettra Lamborghini (ma anche tanti influencer) per aver detto di conoscere vip che, pur sapendo di essere positive al coronavirus, si muovono liberamente tra la gente, e per annunciato che prima di partecipare al suo matrimonio farà sottoporre al tampone tutti gli inviati:

Poi abbiamo un caso interessante di redenzione. Elettra Lamborghini che durante il pre Covid ha fatto una serie di serate che ben ricordiamo. Nel periodo post Covid è tornata ad esibirsi davanti a centinaia e migliaia di persone. Poi improvvisamente ha deciso che la gente è irresponsabile. Questa è andata pure alla sagra del porcino, ma gli altri sbagliano. A parte il fatto che è molto grave dire che conosce dei positivi che vanno in giro. Se è certa deve andare all’ATS a denunciarli. Se non lo sa, allora perché lo presume? Ma poi con le serate che ha fatto dovrebbero essere gli invitati al suo matrimonio a chiedere a lei i risultati del tampone e non il contrario.

La regina del twerking seguita su Instagram da più di 6 milioni di utenti replicherà alla giurata di Ballando con le stelle oppure sceglierà di ignorarla?