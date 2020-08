Eleonora Rocchini: la dedica romantica a Nunzio Moccia (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

La dedica d'amore di Eleonora Rocchini al fidanzato Nunzio Moccia

Nelle scorse ore, Eleonora Rocchini ha postato, sul proprio account Instagram, un video molto romantico nei confronti del neo fidanzato Nunzio Moccia che, da qualche mese, ha preso il posto di Oscar Branzani nel suo cuore.

Come riportano le cronache gossippare, il ragazzo è l'ex compagno di Dalila Branzani, sorella di Oscar. Dopo un periodo di isolamento dal clamore mediatico, la coppia, oggi, non si nasconde più e grida, al mondo interno, il proprio amore:

Il filmato, con i video e le foto più belle della loro relazione, si conclude con questa tenera dedica:

"“Iniziò tutto così, un po' per gioco, un po' perchè forse era già deciso, scritto da qualche parte. Inciamparono per caso l'uno nella vita dell'altra. Quando il destino sceglie di farti incontrare una persona speciale, quest'incontro, per magia, avviene".