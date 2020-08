Amici 20, ai casting anche il ballerino Federico Pietrucci?

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

Federico Pietrucci riprova a rientrare nella scuola di Amici dopo l'infortunio dello scorso anno

In questi giorni, si stanno tenendo i casting della nuova edizione di 'Amici' in partenza, a novembre 2020, su Canale 5 con la fase della scuola. La pagina Instagram amicii_news è convinta che, ai provini, si sia presentato anche una vecchia conoscenza del programma, ovvero Federico Pietrucci, il ballerino che, lo scorso anno, dovette abbandonare, il programma a ridosso della scuola, per un brutto infortunio. Sarà davvero così?

La storia, per certi versi, ricorda il percorso di Andreas Muller che, nel 2016, dovette lasciare la trasmissione per lo stesso motivo. Per, poi, ripresentarsi l'edizione dopo e vincere 'Amici'. Sarà, anche per lui, l'occasione del riscatto?

Federico, nel 2016, era già stato in tv partecipando ad Italia’s Got Talent nel 2016. Si cimentò in una coreografia contro il bullismo che lascio senza parole la giuria di allora.