Eliana Michelazzo, come sta?: "Devo rispettare la mia quarantena"

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute di Eliana Michelazzo

Grossa apprensione per Eliana Michelazzo ricoverata, ieri mattina, dopo essere risultata positiva al Covid-19. L'ex agente dei vip, di fronte ad un visibile peggioramento, si è vista costretta a rivolgersi alle cure ospedaliere. Ecco il suo racconto su Instagram:

"Sono al Gemelli da questa mattina... ho avuto paura perché vomitavo sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento) pensavo di star meglio, invece questo virus cambia ogni giorno, state sereni, sto aspettando le risposte".

Poche ore dopo l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', sul proprio account Instagram, ha scritto un lungo messaggio per rassicurare tutti i fan:

"Vi scrivo per tranquillizzarvi... Non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento... I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli per fortuna sono buoni... nulla di cui preoccuparsi... rientra nella prassi del Covid-19. Devo stare a riposo, rispettare la mia quarantena, in serenità. Nel caso che questi sintomi dovessero ripresentarsi posso richiamare il Gemelli che provvederà alla mia salute. Vi ringrazio infinitamente per tutti i messaggi che mi state inviando. Appena mi riprendo un pochino vi rispondo uno ad uno grazie di cuore".

Prima di andare a dormire, l'ex protagonista del Pratiful ha voluto rivolgere un messaggio a tutte quelle persone che, in questo momento, stanno affrontando il calvario della malattia:

"Un abbraccio a tutte le persone che non stanno bene a causa del Covid! Sicuramente le nostre ansie saranno le nostre paure... ma con l'aiuto di chi ci vuole bene affronteremo questo momento".