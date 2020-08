Nilufar Addati pubblica il referto che attesta la sua positività al Covid-19: "Non è una trovata pubblicitaria" (foto)

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Il referto ufficiale di Nilufar Addati

In queste ore, Nilufar Addati è tornata sui social per rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute dopo la notizia di essere risultata positiva al Covid-19. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' sta recuperando in maniera ottimale lasciando alle spalle, pian piano, tutti i sintoni della malattia:

"Ciao amici non ci siamo sentiti. Volevo dirvi che questa patata al forno sa di patata al forno. So di tanta gente che, a distanza di mesi, deve ancora recuperare il senso del gusto e dell'olfatto. Io non l'ho recuperato completamente. Sento un po'... che rispetto al nulla assoluto è un passo avanti... stiamo da parlando di sintomi che non sono niente in confronto a tutto quello che può succedere rispetto a questo virus. Incrociamo le dita e speriamo che passi presto, per tutti. Io penso soprattutto a chi sta peggio di me in questo momento. Mi sento molto fortunata".

La giovane influencer napoletana, poche ora fa, ha postato, sul proprio account Instagram, il referto ufficiale che attesta la sua positività al Coronavirus, per mettere a tacere le malelingue:

"Mi vedo costretta a dover pubblicare il referto che mi classifica come positiva al Covid visto che ci sono degli scellerati che credono che sia una trovata pubblicitaria e che secondo loro se fossi davvero positiva non sarebbe possibile che io stia recuperando gusto e olfatto".