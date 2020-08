Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggiano le nozze d'argento

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggiano 25 anni di matrimonio

Oggi, 28 agosto 2020, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi tagliano, assieme, un traguardo assai importante per due coniugi: le nozze d'argento che corrispondono a 25 anni di matrimonio. La coppia è una delle più inossidabili della tv italiana. E' il giornalista, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, a svelare, per la prima volta, il segreto di un'unione così solida:

"Mi sarei separato se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo. L’amore è ovvio ma non basta da solo. Molti pensano che ciò che lega me e Maria sia il lavoro, ma non è così, è ben altro. Abbiamo cambiato la tv in maniera diversa... Io ho portato in Italia il primo talk show, lei ha fatto il primo talent..."

Il matrimonio è avvenuto nel 1994 in Campidoglio ed è stato ufficializzato dall'allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli. La vita coniugale è stata arricchita anche dall'arrivo di un figlio, Gabriele.

Il padrone di casa del 'Maurizio Costanzo Show', ha glissato sulla domanda che riguarda uno dei gossip più letti sotto l'ombrellone ovvero quello della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino:

"Non me ne può fregar di meno... Non seguo particolarmente le notizie di gossip, quindi me ne sono disinteressato..."