Arisa: "Un figlio? Non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere"

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Arisa ed il fidanzato Lorenzo presto genitori?

Arisa, protagonista di una lunga intervista al settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha spiegato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a voler lanciare un messaggio del body positive, cioè del rispetto per tutti i corpi femminili nella loro diversità e che, in alcuni casi, ha acceso un grosso dibattito:

"Sì, ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato. Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare. È importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale. E mi fa tanto piacere quando vedo le ragazze che magari mi seguono fin da piccole e hanno imparato a valorizzare il proprio aspetto.

Poi, invece di pensare che non si è all'altezza, si può puntare su altro: la generosità, la dolcezza, la disponibilità con gli amici".

La cantante, fidanzata da undici anni con Lorenzo ("il nostro è un rapporto rodato e tranquillo"), sogna di diventare mamma al più presto:

"Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere"