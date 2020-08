Simona Ventura: "Loredana Lecciso donna eccezionale, Al Bano in forma com’era quando partecipò all’Isola"

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Simona Ventura, in visita a Cellino San Marco, tesse le lodi di Loredana Lecciso e Al Bano

Simona Ventura, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha affidato i propri pensieri sulla breve visita alla Tenuta di Cellino San Marco. La conduttrice ed il fidanzato, Giovanni Terzi, hanno avuto modo di sondare sul campo la grande complicità tra Al Bano e Loredana Lecciso dopo mesi inquieti.

La Ventura, nel lontano 2005, durante una diretta dell'Isola dei Famosi, dovette informare il Leone di Puglia delle intenzioni della Lecciso di lasciare Cellino assieme ai figli Bido e Jasmine:

"Adesso ci ridiamo su, ma ai tempi di quei problemi tra loro non rideva proprio nessuno: sono stati passaggi molto difficili. Ma sono passati, ho trovato Al Bano e Loredana benissimo. In questi giorni a Cellino mi sono legata molto a lei, donna eccezionale, raccontata con molta superficialità dai media in questi anni. Lui pare ringiovanito, è in forma com’era quando partecipò all’Isola, è il nostro M49 (l’orso ribelle Papillon, in fuga da mesi, ndr), il nostro panda, una bandiera italiana nel mondo, dovrebbe essere nominato cavaliere del lavoro. Ha una energia incredibile: sta dietro a tutto, accoglie gli ospiti, cucina, segue le sue Tenute, l’azienda vinicola e le 50 persone che ci lavorano. Un portento".

La presentatrice Rai, in maniera piuttosto sibillina, ha fatto intendere che, con il cantautore pugliese, potrebbe esserci un nuovo capitolo lavorativo da condividere:

"Io e Al Bano ci siamo fatti una promessa. Abbiamo lasciato a metà l’Isola del 2005. Prima o poi quel capitolo dovremo chiuderlo. Non so bene come né quando, ma qualcosa ci inventeremo".