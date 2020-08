Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non ci sarà. Cecilia Capriotti concorrente?

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Il borsino dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

All'interno della sua rubrica su 'Novella 2000', il direttore Roberto Alessi fa il punto della situazione sulla prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza il prossimo 14 settembre, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini. Dopo i no di Eva Grimaldi, Ludovica Pagani, Nicola Ventola, Giovanni Terzi, il reality di Canale 5 potrebbe perdere un'altra pedina assai appetitosa ovvero Paolo Brosio:

«Roberto, non vado, niente Grande fratello Vip». Così mi risponde Paolo Brosio quando gli chiedo della sua partecipazione al Grande fratello Vip di Alfonso Signorini come concorrente. La trasmissione parte il 14 settembre. Me lo davano per certo nel cast. Gli altri negano. Paura di rompere l’esclusiva? Li capisco: se ti pagano devi rigare dritto. Ma Paolo è votato alla Madonna, non direbbe mai una bugia. O no?"

Nel 2006, il giornalista è stato inviato della quarta edizione dell'Isola dei Famosi a cui ha preso parte, in qualità di concorrente, nel 2019.

Secondo Alessi, salgono, invece, le quotazioni di Cecilia Capriotti, spesso, opinionista delle trasmissioni di Barbara d'Urso: "Anche Cecilia Capriotti pare sia tra le concorrenti del Grande fratello Vip: potrebbe entrare nella Casa subito, ma non è detto. Già era andata all’Isola dei famosi, lasciando a casa il compagno Gianluca Mobilia, imprenditore in passato compagno di Serena Autieri e di Manuela Arcuri, da cui ha avuto Maria Isabelle, 4 anni. Che li abbandoni di nuovo? Può darsi. Una cosa è certa: è lei la più bella della tv, in più è anche per bene. "Cosa volere di più?"