Belen Rodriguez: tampone negativo dopo il rientro da Ibiza (foto)

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

L'esito del tampone di Belen Rodriguez dopo le ultime vacanze ad Ibiza

Da qualche giorno, Belen Rodriguez è rientrata in Italia dopo una breve vacanza ad Ibiza con un gruppo di amici fidatissimi ed il piccolo Santiago. In questi giorni, la showgirl argentina, prima di riprendere le registrazioni di 'Tu si que vales, si è concessa qualche momento di relax a Capri, affittando un'elegante villa a Marina Piccola con vista sui Faraglioni.

Come prevedono i protocolli sanitari del nostro Paese, la modella si è dovuta sottoporre al tampone, obbligatorio per chi rientra da Stati (come la Spagna) con un elevato numero di positivi al Covid-19. Nelle scorse ore, Belen, sul proprio account Instagram, ha mostrato l'esito dell'esame. E' negativa e, quindi, non ha contratto la malattia.

Sull'Isola azzurra, la conduttrice dello show del sabato sera di Canale 5, si è fatta accompagnare dalla 'crew' di sempre: da Mattia Ferrari all'hair stylist Lorenzo Cherubini passando per la make up Artist Cristina Isac.

Con lei, anche l'inseparabile sorellina Cecilia che sta passando la sua prima estate da single dopo la rottura con Ignazio Moser.

La Rodriguez, in queste settimane, sta vivendo un nuovo amore (lontano dalle luci dei riflettori), con l'hair stylist, Antonio Spinalbese.