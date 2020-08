Giulia De Lellis: "Covid-19? Tampone negativo, sono sanissima" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Giulia De Lellis è negativa al Covid-19

Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories per rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute. L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', di rientro da una breve vacanza in Sardegna, ha ricevuto, poco fa, l'esito del tampone. E' negativo. Non è affetta da Covid-19. Ecco le sue prime parole:

"Scusatemi sono stata agiatissima. Sono sparita. Ho fatto il tampone. Mi sono sistemata un po'. Fortunatamente, ringraziando Dio, sono risultata negativa, quindi sanissima. Per qualche giorno resterò in casa, voglio stare più tranquilla, eviterò di incontrare la mia famiglia. Non si sa mai. Ho avuto anche la brillante idea di farmi una serata, non al Billionaire ma sono andata in un locale in cui c'era molta gente. Eviterò. Dovrò riorganizzare un bel po' di cosine, sistemazione di valigie e armadi. Vi lascio immaginare. Nella lista delle cose da fare sicuramente metterò una piega decente. Sono veramente imbarazzante. Eviterò di mettere l'aria condizionata per paura di ammalarmi. Sto crepando dal caldo. Mando un bravo virtuale, perché con il cavolo che mi avvicino, a tutti i miei amici un po' più sfortunatelli di me, che hanno rivelato il virus, a tantissimi di voi. Sto ricevendo tanti messaggi da parte vostra, che non è tutto rosa e fiori. Sperando che questa situazione maledetta si sistemi il prima possibile, vado a capire da dove partire".