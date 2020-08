Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dietro la rottura c'è Diletta Leotta?

Di Massimo Galanto giovedì 27 agosto 2020

Secondo il settimanale Oggi, Moser avrebbe incontrato la conduttrice di Dazn in Costa Smeralda e non le avrebbe mai staccato gli occhi di dosso

Come vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore, alla base della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci sarebbe la gelosia di lei. Secondo il settimanale Chi, infatti, l'argentina non avrebbe gradito affatto le attenzioni riservate da Ignazio nei confronti di una modella, tale Caterina M Bernal (ex presunto flirt di Andrea Damante).

Il settimanale Oggi offre un'altra versione dei fatti. Dietro alla crisi della relazione tra la sorella di Belen e il figlio del grande ciclista Francesco Moser, ci potrebbe essere lo zampino di Diletta Leotta. In particolare, sempre stando a quanto scrive la rivista diretta da Umberto Brindani, Moser avrebbe incontrato la conduttrice di Dazn in Costa Smeralda e “in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi di dosso, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

A quel punto, Cecilia non avrebbe gradito e si sarebbe infuriata con il compagno conosciuto all'interno della Casa del Grande Fratello, complicando ulteriormente il già affannoso rapporto della coppia.

Ricordiamo che la Leotta ha da poco chiuso la storia d'amore con il pugile Daniele Scardina.