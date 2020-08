Lara Zorzetto ha partorito: il figlio si chiama Leonardo

Di Giulio Pasqui giovedì 27 agosto 2020

"C’è stato un “problema”", ha scritto sui social.

Ex protagonista di Temptation Island, oggi mamma. Lara Rosie Zorzetto ha partorito. L'annuncio è arrivato dalla stessa influencer su Instagram, dove ha pubblicato il numero della culla e i dettagli sulla nascita del pargolo, Leonardo (il nome, fino all'ultimo, è stato in ballottaggio con Edoardo). "E' nato alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza. Non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data", ha scritto la neo madre.

"Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e di spiegarvi il perché anche della mi assenza... intanto con questa foto volevo rincuorarvi dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato. C’è stato un “problema” è ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed è tutto ok. Poi vi racconterò per filo e per segno anche del parto", le sue parole.

Dopo la fine della tormentata storia con Michael De Giorgio, Lara si è rifatta una vita al fianco dell'attuale compagno Mattia Monaci. "L'ho conosciuto durante un trasloco. Ho chiesto ad una mia amica se conosceva qualcuno che potesse aiutarmi, lei mi ha girato il suo numero ed è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi. Poi lui è andato via a Monaco e io dai miei genitori. Da quando è tornato non ci siamo mai separati e siamo andati a convivere. È stata una cosa estremamente naturale. È una relazione pulita e tranquilla. A lui non interessa apparire, a malapena aveva Instagram", aveva raccontato l'influencer.