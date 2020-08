Katy Perry e Orlando Bloom genitori, è nata Daisy Dove (foto)

Di Marco Salaris giovedì 27 agosto 2020

Fiocco rosa in casa Perry/Bloom! Prima figlia per la cantante, secondo bambino per l'attore.

L'annuncio è arrivato nel primo mattino italiano dall'account instagram dell'Unicef, è nata Daisy, figlia di Katy Perry e Orlando Bloom: "Benvenuta al mondo, Daisy Dove Bloom!" scrivono "Siamo onorati di annunciare l’arrivo della nuova fonte di gioia degli Ambasciatori Katy Perry e Orlando Bloom".

Per la cantante statunitense si tratta della sua prima figlia, mentre per l'attore britannico è la seconda, infatti è già padre di Flynn (che oggi ha 9 anni), nato dal matrimonio con Miranda Kerr. Alla foto pubblicata in cui compaiono le mani incrociate dei neo genitori con quella della bimba, seguono le parole della cantante e del suo compagno:

Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un'esperienza di parto tranquilla come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute.

Alla felicità della coppia si unisce la solidarietà. Parlano della crisi sanitaria mondiale dovuta al Coronavirus e delle difficili condizioni che ne ha comportato tra cui la possibilità di avere beni primari "come acqua, sapone, medicinali e vaccini che prevengono malattie".

Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà.

Per questo Katy e Orlando hanno pensato di aprire una pagina dove sarà possibile effettuare donazioni all'UNICEF ed aiutare dunque le popolazioni più in difficoltà:

In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità.

Intanto, auguri alla nuova coppia di genitori!