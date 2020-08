Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma con Charley Vezza?

Di Massimo Galanto mercoledì 26 agosto 2020

L'ex moglie di Eros Ramazzotti avrebbe ritrovato l'amore

Ritorno di fiamma per Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti? È l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Ma il riferimento non sarebbe al cantante, bensì a Charley Vezza, l'imprenditore con il quale la modella aveva vissuto una storia d'amore a partire dall'estate del 2019, proprio dopo la fine del matrimonio con l'autore di Più bella cosa.

La relazione era poi tramontata poco prima dell'inizio del lockdown e lei era stata avvistata dal settimanale Oggi in compagnia di una nuova fiamma, un modello, tale Paul Ferrari, conosciuto durante uno shooting fotografico.

Stando a quanto si legge sul rotocalco di gossip diretto da Alfonso Signorini, Marica e Charley avrebbero lasciato il loro rifugio di Ibiza, per proseguire le vacanze insieme a Villa Talamo, all’Argentario.

La coppia, in realtà, non era sola; insieme a loro c'erano anche gli amici più stretti. Tutto, comunque, farebbe pensare che il ritorno di fiamma possa concretizzarsi, peraltro senza particolari ripercussioni sul civilissimo rapporto mantenuto anche dopo il divorzio da Marica ed Eros Ramazzotti.