Gemma Galgani smentisce di essere rifatta: "Sono in forma, mi curo molto"

Di Giulio Pasqui mercoledì 26 agosto 2020

Gemma Galgani si è rifatta? Tina Cipollari la accusa, lei smentisce.

Gemma Galgani è rifatta? Prima di chiunque altro è stata Tina Cipollari a mettere la pulce nell'orecchio ai telespettatori. Durante una recente puntata di Uomini e Donne, l'opinionista aveva detto: "Era uguale a oggi? E' palese che ha fatto dei ritocchi, anche se purtroppo su di lei non hanno effetto". Già in quell'occasione la "dama" del trono Over aveva smentito di essere intervenuta chirurgicamente: "E' vero che c'è stato un cambiamento in me, prima usavo le ballerine poi ho iniziato a indossare solo i tacchi".

Effettivamente mettendo a confronto una foto del 2010, ovvero della prima apparizione di Gemma Galgani a Uomini e Donne, e una del 2020, le differenze di notano. Ecco cosa ha detto la dama torinese al settimanale Di Più Tv: