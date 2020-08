Alessandro Cecchi Paone difende Giulia De Lellis

Di Massimo Galanto lunedì 24 agosto 2020

Il divulgatore scientifico assolve un po' a sorpresa l'influencer: "Finché non si occuperà di politica, economia e cultura, la crisi di questi tre importanti settori non potrà essere imputata a lei"

Alessandro Cecchi Paone in difesa di Giulia De Lellis. Incredibile, ma vero. Nella rubrica che cura sul settimanale NuovoTv, il divulgatore scientifico, infatti, ha stroncato un detrattore della influencer, attaccata perché sarebbe in grado di far parlare di sé soltanto per le sue storie d’amore e per le sue crisi di coppia come quella che sta vivendo, per la seconda volta, con l’ex tronista di Uomini e donne Andrea Damante:

Fino a che la Giulia De Lellis non si occuperà di politica, economia e cultura, la crisi di questi tre importanti settori non potrà essere imputata a lei, ma a qualcuno più in alto.

Una presa di posizione non così scontata, considerando anche le invettive pubbliche di cui negli anni più recenti Cecchi Paone si è reso protagonista nei confronti di personaggi televisivi non propriamente affini ai suoi interessi. Uno dei casi più clamorosi riguarda la discussione reiterata con Giulia Provvedi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2018.