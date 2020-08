Andrea Delogu: "Mio marito Francesco Montanari non mi guarda in tv"

Di Massimo Galanto lunedì 24 agosto 2020

La rivelazione della conduttrice di La vita in diretta Estate

Intervistata dal settimanale Telesette, Andrea Delogu ha confessato che il marito Francesco Montanari, famoso anche per aver interpretato il personaggio del Libanese nella serie televisiva Romanzo criminale, non la guarda in televisione. La conduttrice di La vita in diretta estate su Rai1 ha ammesso con ironia che fatica a trovare spazio nella televisione di casa:

Si pensi che nemmeno guarda i miei programmi per problemi di tempo.

A proposito di tempo, la Delogu ha risposto così quando le è stato chiesto quanto le sia costato rinunciare alle vacanze estive per motivi di lavoro:

Per le vacanze c’è tempo, magari quando sarà più anziana.

Infine, in merito alle parole di stima espresse recentemente nei suoi confronti pubblicamente da nientepopodimeno che Maurizio Costanzo, ha detto: