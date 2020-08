Temptation Island 8, Carlotta e Nello seconda coppia ufficiale (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 23 agosto 2020

Nello e Carlotta seconda coppia ufficiale di Temptation Island 8 targato Alessia Marcuzzi

Oggi, domenica 23 agosto 2020, è stata ufficializzata la prima coppia che prenderà alla prossima edizione di 'Temptation Island' in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si tratta di Nello e Carlotta. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolta nella clip di presentazione, in onda, qualche ora fa, sulla rete ammiraglia Mediaset:

Carlotta: "Io e nello siamo fidanzati da 6 anni, ho scritto io al programma, in quanto siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo, ma ho sbagliato persona perché Nello invece è super moderno e non ci pensa proprio"

Nello: "Lei vuole a tutti i costi sposarsi e invece io sono per la convivenza".