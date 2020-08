Gerry Scotti: "Ho perso sei chili. In vacanza mangio molta frutta e verdura e mi muovo di più"

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

Le vacanze di Gerry Scotti prima del rientro in tv alla guida di Caduta Libera, Chi vuol essere milionario e Tu si que vales

Il magazine 'Gente', in edicola questa settimana, ha immortalato Gerry Scotti durante una breve vacanza in Costa Azzurra a bordo del suo gommone, Less, in compagnia della fidanzata Gabriella Perino. Il conduttore di Canale 5 si sta godendo qualche momento di puro relax in attesa di riprendere le registrazioni delle nuove stagioni di 'Tu si que vales' (in cui ricopre il ruolo di giudice accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e la giurata popolare Sabrina Ferilli), 'Chi vuol essere milionario' e 'Caduta libera':

"Rispetto a quando mi sono state scattate queste foto ho già perso sei chili. Quando sono in vacanza mangio molta frutta e verdura e mi muovo di più. Inoltre, ho appena fatto alcuni esami medici di routine e sto bene".

L'amatissimo volto Mediaset, però, ha scelto di diversificare le proprie ferie:

"Oltre al mare sono stato anche in campagna, in Piemonte, e in montagna, nella nostra bella Italia: in bicicletta nei sentieri della Valle d’Aosta, e poi in Trentino-Alto Adige, dove ho trascorso Ferragosto. Scelgo i luoghi dove posso trovare refrigerio: se avete avvistato un orso probabilmente ero io".

Lo scorso 7 agosto 2020, Scotti ha festeggiato il suo compleanno:

"Ho appena festeggiato 64 anni e, oltre a Gabry, c’era con me miracolosamente anche mio figlio Edoardo [avuto dall'ex moglie Patrizia Grosso, ndr]: non capita spesso perché in questo periodo di solito lui è già in vacanza. Anche da bambino non riuscivo mai ad avere vicino parenti e amichetti: erano già tutti partiti! Mi è rimasta l’abitudine di recuperare la festa a settembre e anche quest’anno organizzerò una cena con gli amici appena rientro in città".