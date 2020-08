Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi, Roberto D'Agostino: "Hanno smentito? E che altro dovevano fare!"

Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia, ha rilanciato il clamoroso gossip riguardante il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi in un'intervista concessa a Novella 2000.

Come ricordiamo, stando a questo scoop, Belen Rodriguez avrebbe lasciato Stefano De Martino dopo aver scoperto alcuni messaggi che il ballerino e conduttore napoletano e la Marcuzzi si sarebbero spediti.

Nonostante le molteplici smentite, normali e scontate secondo D'Agostino, il fondatore di Dagospia ha fermamente rivendicato lo scoop. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo:

Il gossip Marcuzzi-De Martino? Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi... Una trama fantastica. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare? Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. E' partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da "GF nip" in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente. Quando leggi una notizia, un gossip e ti chiedi "E questo chi è?" tutto diventa più povero.