Andrea Damante, la madre Valentina: "Tra me e Giulia De Lellis, va tutto bene..."

Di Fabio Morasca martedì 18 agosto 2020

La madre di Andrea Damante ha smentito il recente gossip riguardante i dissapori con Giulia De Lellis.

La madre di Andrea Damante, Valentina Fasciana, è intervenuta in prima persona per replicare all'ultimo gossip riguardante la fine, momentanea o definitiva, ancora non lo sappiamo, della storia d'amore tra suo figlio e Giulia De Lellis.

Stando ad una notizia pubblicata da Vanity Fair, infatti, dietro la nuova crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, confermata recentemente dai due diretti interessati, ci sarebbe il rapporto non idilliaco, diciamo così, tra la signora Valentina e la social influencer. La madre di Andrea Damante, infatti, non avrebbe perdonato a Giulia la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, nel quale ha raccontato i tradimenti di Andrea Damante durante il periodo della loro prima relazione.

Valentina Fasciani, come già anticipato, ha replicato via social a questo rumor, smentendolo e dichiarando che i suoi rapporti con Giulia De Lellis sono ottimi.

Di seguito, trovate il contenuto dell'Instagram Stories condivisa dalla madre di Andrea Damante e riportata dal blog di Giuseppe Porro: