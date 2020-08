Andrea Damante: "Giulia De Lellis? Abbiamo bisogno di staccare un attimo..."

Di Fabio Morasca mercoledì 12 agosto 2020

Andrea Damante ha confermato la crisi con Giulia De Lellis.

Andrea Damante ha confermato la crisi in corso con Giulia De Lellis con una dichiarazione chiara e concisa, concessa al settimanale Chi.

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, oggi affermato dj, ha dichiarato di aver messo in pausa il proprio rapporto con la De Lellis per decidere meglio, insieme a lei, cosa fare in futuro:

Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno, abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. Poi vedremo.

Del resto, anche Giulia De Lellis, attraverso un post condiviso sui social, aveva già dichiarato che il suo legame con Andrea Damante, ripreso dopo una pausa di circa un anno e mezzo, si era bruscamente interrotto, rimandando a tempi migliori, le dovute spiegazioni ai fan:

Ve ne parlerò al momento giusto, per ora ci siamo fermati.

Negli ultimi giorni, alcuni indizi riguardanti la nuova crisi di coppia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono passati inosservati ai numerosi fan della coppia: l'anello di fidanzamento sparito dall'anulare di Andrea Damante, l'assenza di Giulia De Lellis al matrimonio del cugino di Andrea Damante, l'assenza di Damante al compleanno delle nipoti della De Lellis.

È notizia di oggi, tra l'altro, pubblicata dal sito Giornalettismo, di Giulia De Lellis in vacanza con il rampollo Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello. Giulia De Lellis e Carlo Beretta starebbero trascorrendo questa parte di agosto in Toscana, in una villa di proprietà della famiglia di lui.