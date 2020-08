Davide Blanda, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video)

Davide Blanda è uno dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva.

Nella prossima edizione di Uomini e Donne, infatti, ci saranno soltanto due troni per tre aspiranti tronisti che verranno votati dal pubblico tramite il sito Witty Tv. Davide Blanda si sta giocando le proprie chance insieme a Davide Donadei e a Gianluca De Matteis.

Davide Blanda ha 27 anni, proviene da Novara e lavora come operaio in un'azienda alimentare. Davide vive con i suoi genitori e con i suoi due fratelli e, proprio insieme a suo fratello, condivide la passione di fare dei balletti e di postarli su TikTok.

Ecco perché Davide Blanda ha scelto di partecipare a Uomini e Donne:

Ho voluto intraprendere questo percorso perché, a 27 anni, credo di poter partecipare a questo programma e sperare di trovare una persona a cui posso dare degli stimoli e riceverli. Storie importanti? Ne ho avuta una, ero piccolo ma ho ricevuto tanto da questa ragazza che era più grande di me. Avevo 19 anni. Ho provato a relazionarmi con altre ragazze ma non trovo affinità mentale. Non c'è più voglia di parlare e ascoltare. Nel mio ultimo rapporto, è mancato davvero il dialogo.