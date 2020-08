Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare: pace fatta?

Di Ivan Buratti mercoledì 5 agosto 2020

Temptation Island, la coppia composta dalla showgirl e dall'attore si è ritrovata dopo le ultime discussioni?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme dopo le ultime discussioni a Temptation Island? È quello che tutti i fan della trasmissione hanno iniziato a chiedersi dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi dell'anteprima del prossimo numero del magazine, che vede la coppia protagonista. I due sono stati infatti beccati al mare, in spiaggia insieme, motivo che ha spinto molti a credere che le acque tra loro siano tornate serene.

Insomma, pace fatta? Condividere una giornata di mare insieme non significa che i due siano tornati a vivere insieme, né tanto meno che abbiano deciso di riprendere le redini della relazione. Certo è che i due hanno deciso di trascorrere una giornata di relax in compagnia, segno che un primo riavvicinamento c'è stato. A dirla tutta, la stessa Antonella Elia aveva rivelato di non escludere un perdono nelle settimane successive alla rottura. Le ferite si sono già cicatrizzate?

Proprio ieri sono state rese note le dichiarazioni di Marco Senise, ex di Antonella Elia, circa la storia d'amore dei due paparazzati. Il conduttore si era detto piuttosto dispiaciuto per le parole spese da Pietro Delle Piane nei confronti della mancata maternità di Antonella, che tanta indignazioni hanno suscitato sui social. Ora, tuttavia, pare che l'acqua di mare abbia cancellato tutto. Sarà così?

(crediti foto: Chi)